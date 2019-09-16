Краснодарский край потратит на закупку медоборудования около 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-16T16:34:23+03:00

Его приобретут в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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На Кубани на закупку медицинского оборудования выделили около 3 млрд рублей. Особое внимание в регионе уделяют развитию медпомощи в сельской местности.

- Жителям региона доступна высокотехнологичная медицина, каждый год кубанские специалисты проводят более 25 тысяч сложных операций. Также в крае активно внедряют современные методики лечения тяжелых заболеваний, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что уже на протяжении ряда лет больницы и поликлиники муниципалитетов оснащают компьютерными томографами, современными аппаратами УЗИ, кардиографами и другим оборудованием. В данный момент идет переоснащение всех пяти онкоцентров, работающих на территории региона.

Напомним, для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование. Его приобрели в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU