На Кубани собрали более 1 млн тонн зерновой кукурузы

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-16T17:08:08+03:00

При этом, убрано только половина от засеянных данной культурой площадей

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае аграрии собрали свыше 1,1 млн тонн зерновой кукурузы. Средняя урожайность культуры, по сравнению с 2018 годом, увеличилась в 1,5 раза и достигла 46,2 ц/га. Больше всего початков убрали с полей Тихорецкого, Каневского, Кущевского, Выселковского и Новокубанского районов.

- Кукуруза в данный момент является одним из основных продуктов регионального экспорта в категории «Злаки». Планируется, что через 5 лет объем выращиваемой на Кубани пшеницы, ячменя и кукурузы вырастет более, чем на 20%, а их экспорт увеличится на 10%, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что к 2024 году объем кубанского экспорта в сфере АПК должен достигнуть порядка 4 млрд долларов.

Напомним, в Краснодарском крае уже собрали более 100 тысяч тонн яблок.

ИСТОЧНИК KP.RU