2019-09-17T10:57:59+03:00
Общество

До конца года в Краснодаре сдадут еще один долгострой

Дольщики ЖК «Форт Карасун» получат ключи от квартир
Александра ПОДУШКО
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До конца года в Краснодаре сдадут еще один долгостройДо конца года в Краснодаре сдадут еще один долгострой
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В крае прошло заседание межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

ЖК "Форт Карасун" является одним из пилотных объектов, завершение которого находится на личном контроле губернатора. Строительство здесь идет полным ходом. До конца года дольщики должны получить ключи от своих квартир.

Также обсудили ситуацию с ЖК «Талисман», здесь есть проблемы с подключением к инженерным сетям. По этому проекту также есть поручение губернатора Краснодарского края.

- Всего в ходе межведомственной комиссии участники обсудили порядок действий по 11 проблемным ЖК. Среди них – ЖК «Южный», «Валентина», «7 небо», «Большая Российская», «Жемчужина», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ситуация с долгостроями в крае улучшается. Власти помогают найти инвесторов для завершения объектов.

Напомним, Краснодарский край потратит на закупку медоборудования около 3 млрд рублей. Его приобретут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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