СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-17T11:29:21+03:00

В Сочи задержали мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку Фото: Архив "КП"

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В Сочи продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту убийства 24-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 30 августа мужчина был на Курортном проспекте. Здесь он встретил 24-летнюю девушку. Ранее они не были знакомы. Злоумышленник начал преследовать ее. Зайдя на виадук он перекинул потерпевшую через ограждение моста.

Местная жительница получила травмы головы, туловища и конечностей, они были не совместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте, а парень скрылся.

Были изъяты записи камер видеонаблюдения. По ним в полиции была составлена ориентировка на предполагаемого преступника. 16 сентября при оперативной поддержке сотрудников полиции 28-летнего мужчину задержали в Красной Поляне.

- Сейчас ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU