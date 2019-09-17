2019-09-17T11:29:21+03:00
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку

Его нашли в поселке Красная Поляна
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи задержали мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушкуВ Сочи задержали мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушкуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту убийства 24-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 30 августа мужчина был на Курортном проспекте. Здесь он встретил 24-летнюю девушку. Ранее они не были знакомы. Злоумышленник начал преследовать ее. Зайдя на виадук он перекинул потерпевшую через ограждение моста.

Местная жительница получила травмы головы, туловища и конечностей, они были не совместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте, а парень скрылся.

Были изъяты записи камер видеонаблюдения. По ним в полиции была составлена ориентировка на предполагаемого преступника. 16 сентября при оперативной поддержке сотрудников полиции 28-летнего мужчину задержали в Красной Поляне.

- Сейчас ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске горит склад стройматериалов
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
В Геленджике ученик распылил перцовый баллончик в школе
В Новороссийске продавали детские игрушки под маркой известного бренда
Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване
В Анапе мать издевалась над сыном-инвалидом
В Сочи в Розе Хутор пройдет крупнейший форум «Спектр-2019»
Адыгея признана самым читающим регионом, а Кубань – самым романтичным
На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченные контракты
Жители Краснодара смогут почувствовать себя настоящими инкассаторами
Работники «ЮгСтройИнвест» сыграли в футбол с командой администрации Краснодара
В Курганинске школьники выстроились в виде огромной цифры 95
На Кубани прошел турнир по пляжному волейболу 10-го сезона серии Energy Volley
В Сочи за обман дольщиков осудили четверых местных жителей
Известная телеведущая Алена Водонаева пожалела, что купила квартиру в Геленджике
Предприятия края подали более 150 заявок на участие в конкурсе «Сделано на Кубани»
В Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ
В Краснодарском крае пройдут ярмарки вакансий
В Армавире под колеса авто попал пешеход
В Армавире физрук бросил в спину школьника кисть с краской
В Курганинске мужчину осудили за хищение железнодорожного имущества
В Новороссийске руководитель организации задолжал государству более 63 миллионов рублей
В Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит
Команда главы Краснодара сыграла в футбол на стадионе школы в микрорайоне «Губернский»
На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске