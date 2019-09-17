В Анапе мать издевалась над сыном-инвалидом
Инцидент произошел в Анапе. Постояльцы, которые также приехали в санаторий, заметили странное поведение матери одного из проходящих курс лечения парней.
- Юноша болен ДЦП. Люди каждый вечер из номера больного и его матери слышали непонятные звуки. Кроме того, очевидцы утверждают, что женщина злоупотребляет алкоголем и избивает парня, предварительно связав, - сообщает «Регион Online».
Руководство санатория и сотрудники правоохранительных органов после обращений отдыхающих не приняли никаких мер, чтобы защитить инвалида.
Напомним, в Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ. Она повалила старушку на землю, пытаясь отобрать пакет с вещами.
ИСТОЧНИК KP.RU