СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-17T13:31:54+03:00

В Анапе мать издевалась над сыном-инвалидом

Они остановились в одном из санаториев города-курорта, где другие отдыхающие забили тревогу

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Инцидент произошел в Анапе. Постояльцы, которые также приехали в санаторий, заметили странное поведение матери одного из проходящих курс лечения парней.

- Юноша болен ДЦП. Люди каждый вечер из номера больного и его матери слышали непонятные звуки. Кроме того, очевидцы утверждают, что женщина злоупотребляет алкоголем и избивает парня, предварительно связав, - сообщает «Регион Online».

Руководство санатория и сотрудники правоохранительных органов после обращений отдыхающих не приняли никаких мер, чтобы защитить инвалида.

Напомним, в Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ. Она повалила старушку на землю, пытаясь отобрать пакет с вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU