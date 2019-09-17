В Новороссийске горит склад стройматериалов

17 Сент. 16:17 2019-09-17T16:17:23+03:00

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В Новороссийске 18 сентября вспыхнул пожар на складе строительных материалов на улице Васенко. На место ЧП выдвинулись сотрудники МЧС.

- По прибытию на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров, существует угроза обрушения кровли и распространения огня на большую площадь, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожару присвоили повышенный ранг опасности. Организован оперативный штаб. Сотрудники МЧС осуществляют комплекс мер, чтобы не допустить распространения огня на рядом стоящие здания. На месте работают 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732576" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе стройматериалов в Новороссийске.! другой источник

Напомним, в Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Было задействовано 2 отделения и 7 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU