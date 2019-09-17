Краснодарцам дадут бесплатные финансовые консультации

17 Сент. 16:26 2019-09-17T16:26:52+03:00

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В Краснодаре 18 сентября откроется городской консультационный центр «Финансовая среда Краснодара». В этот день жителям краевой столицы расскажут о пенсионной и страховой сфере, как стать участников государственной жилищной программы, а также получить льготный кредит.

- Краснодарцев будут консультировать сотрудники городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, управления по жилищным вопросам, Пенсионного фонда, банков и страховых компаний, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации региональной столицы.

Бесплатные консультации пройдут с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Северная, 279, холл 4 этажа. Планируется, что такие мероприятия в бесплатном формате будут проводить в центре ежемесячно.

Напомним, В Краснодаре 20 сентября пройдет городская ярмарка вакансий и профориентации «Планета ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU