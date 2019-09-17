В Краснодаре открылась Школа бизнеса для студентов

17 Сент. 17:26 2019-09-17T17:26:54+03:00

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В Кубанском государственном университете начала работу Школа бизнеса для студентов. Она повысит эффективность и доступность профильного образования для обучающихся. Здесь студенты смогут получить знания, обучаясь по инновационным программам, разработанным в России и за рубежом.

- Участники проекта будут обучаться в течении 92-часов, затем им предстоит защитить выпускные работы, - пишет Юг Times.

Более 40 экспертов от 15 компаний выступят спикерами. Они обсудят с обучающимися в школе такие темы, как корпоративная социальная ответственность и коммуникация, коммерческая деятельность, управление человеческим капиталом и организационное строительство, производственная деятельность и управление проектами, а также финансы и международная отчетность.

Напомним, краснодарцам дадут бесплатные финансовые консультации. Получить их жители столицы Кубани теперь смогу ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU