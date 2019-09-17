2019-09-17T19:36:48+03:00
Общество

Кубанцы завоевали гранты молодежного форума ЮФО

Они получат деньги на реализацию своих проектов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В форуме «Ростов» приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Они стали участниками 7 тематических смен.

- Представители Кубани отличились в смене «Арт-Юг». Представитель краевой столицы Николай Правдюк выиграл 800 тысяч рублей на реализацию музыкально-просветительского проекта. Он проведет несколько бесплатных курсов, на которых расскажет. Как создавать качественный музыкальный контент, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Владислав Вербицких из Горячего Ключа хочет организовать молодежные футбольные команды и проводить игры на одной из дворовых площадок курорта. Он получит 45 тыс. рублей на покупку спортинвентаря.

Напомним, в Кубанском государственном университете начала работу Школа бизнеса для студентов. Она повысит эффективность и доступность профильного образования для обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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