С жителя Геленджика приставы взыскали миллионный штраф
Суд назначил мужчине штраф в размере 1 миллиона 120 тысяч рублей. Пристав-исполнитель предприняла в отношении должника весь перечень мер для взыскания необходимой суммы.
Сотрудник ведомства выезжала по месту жительства неплательщика – в Геленджик. Там ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а также провели с мужчиной разъяснительную работу.
- Буквально через несколько дней должник оплатил штраф и предоставил квитанцию. Миллионный штраф ему назначили за преступление коррупционной направленности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченные контракты. Долг составил свыше 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU