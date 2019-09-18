С жителя Геленджика приставы взыскали миллионный штраф

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-18T08:41:24+03:00

Штраф ему назначили за преступление коррупционной направленности

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Суд назначил мужчине штраф в размере 1 миллиона 120 тысяч рублей. Пристав-исполнитель предприняла в отношении должника весь перечень мер для взыскания необходимой суммы.

Сотрудник ведомства выезжала по месту жительства неплательщика – в Геленджик. Там ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а также провели с мужчиной разъяснительную работу.

- Буквально через несколько дней должник оплатил штраф и предоставил квитанцию. Миллионный штраф ему назначили за преступление коррупционной направленности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченные контракты. Долг составил свыше 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU