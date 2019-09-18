СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-18T09:31:37+03:00

В Татарстане в аварии погиб 52-летний житель Краснодарского края

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В Бавлинском районе на 1275 километре автодороги Москва – Челябинск погиб 52-летний житель Краснодарского края.

По предварительным данным, 16 сентября в 21:50 возле моста, где проходили ремонтные работы, водитель автомобиля «МАН» проигнорировал действие дорожных знаков: «Дорожные работы», «Въезд запрещен», «Объезд препятствия слева».

Мужчина проехал прямо. После чего врезался в стену рва. От сильного удара кабину смяло. А автомобиль повис мостом.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Напомним, в Армавире под колеса авто попал пешеход. Он погиб на месте происшествия от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU