В Татарстане в аварии погиб 52-летний житель Краснодарского края
В Бавлинском районе на 1275 километре автодороги Москва – Челябинск погиб 52-летний житель Краснодарского края.
По предварительным данным, 16 сентября в 21:50 возле моста, где проходили ремонтные работы, водитель автомобиля «МАН» проигнорировал действие дорожных знаков: «Дорожные работы», «Въезд запрещен», «Объезд препятствия слева».
Мужчина проехал прямо. После чего врезался в стену рва. От сильного удара кабину смяло. А автомобиль повис мостом.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
Напомним, в Армавире под колеса авто попал пешеход. Он погиб на месте происшествия от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU