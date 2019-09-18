В Сочи уничтожили мину времен ВОВ

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-18T11:12:21+03:00

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В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из УВД Сочи поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в Адлерском районе при провидении земляных работ во дворе частного дома нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

На место была направлена группа разминирования ОМОН Росгвардии Сочи. Взрывотехники идентифицировали находку как 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен ВОВ со следами коррозии.

- Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе исправят ошибки на памятнике. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU