В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из УВД Сочи поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в Адлерском районе при провидении земляных работ во дворе частного дома нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.
На место была направлена группа разминирования ОМОН Росгвардии Сочи. Взрывотехники идентифицировали находку как 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен ВОВ со следами коррозии.
- Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, в Туапсе исправят ошибки на памятнике. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU