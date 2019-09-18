Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-18T11:35:23+03:00

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Очередной этап Чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Сочи-19» торжественно откроют 21 сентября в 09:30 у главного входа в Зимний театр.

- Участие примут 39 экипажей из Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на-Дону, Горячего Ключа, Туапсе и Абрау-Дюрсо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Пилотам предстоит пройти трассу в 5,7 километра, финишировав у колеса обозрения на горе Ахун. 40 лет спецучасток «Ахун» использовался для проведения ралли и подобных соревнований.

Напомним, кубанцы завоевали гранты молодежного форума ЮФО. Они получат деньги на реализацию своих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU