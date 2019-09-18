В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Прокуратура Центрального района Сочи установила, что 42-летний местный житель, не смотря на наличие у него психического расстройства, имеет разрешение на хранение и ношение гражданского оружия.
Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан. По данному факту прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением. В иске говорилось о прекращении действия права на хранение и ношение гражданского оружия. Также мужчина должен был сдать ружье в отдел лицензионно-разрешительной работы.
- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей. Это были средства, которые люди сдавали для оплаты коммунальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU