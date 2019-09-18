В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-18T12:43:05+03:00

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Факт нецелевого использования территории был выявлен в ходе проверки. В суд с иском обратилась Лабинская межрайонная прокуратура.

Выяснилось, что жительница станицы Владимирской открыла пожароопасное производство на землях сельскохозяйственного назначения без необходимого разрешения.

Судебный пристав выезжал к угольному производства. Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а также рассказали о последствиях.

- Сейчас двери вагончиков, в которых производилась заготовка угля, опечатаны. Организация прекратила свою деятельность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодарском крае с жителя Геленджика приставы взыскали миллионный штраф. Штраф ему назначили за преступление коррупционной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU