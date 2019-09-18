В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
Факт нецелевого использования территории был выявлен в ходе проверки. В суд с иском обратилась Лабинская межрайонная прокуратура.
Выяснилось, что жительница станицы Владимирской открыла пожароопасное производство на землях сельскохозяйственного назначения без необходимого разрешения.
Судебный пристав выезжал к угольному производства. Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а также рассказали о последствиях.
- Сейчас двери вагончиков, в которых производилась заготовка угля, опечатаны. Организация прекратила свою деятельность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодарском крае с жителя Геленджика приставы взыскали миллионный штраф. Штраф ему назначили за преступление коррупционной направленности.
ИСТОЧНИК KP.RU