2019-09-18T13:58:59+03:00
Общество

В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль

Гости праздника смогут попробовать жареное мороженое и салат с микрозеленью
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

На гастрономическом фестивале национальных кухонь «Вкусы нашего города» в Краснодаре будут представлены 7 ресторанов-участников. Мероприятие пройдет в рамках гуляний, посвященных 226-летию со дня основания Краснодара - 21 и 22 сентября на Пушкинской площади.

- Всего в фестивале участвуют 7 ведущих заведений Краснодара. На празднике они представят национальные блюда различных кухонь мира от Европы до Азии, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Прямо на площади будут готовить блюда с морепродуктами, овощи на мангале, баранину на вертеле, креветки на гриле, плов в казане и многое другое. Также пройдут мастер-классы от ведущих шеф-поваров Краснодара.

На небольшой сцене рядом с площадками фестиваля выступят творческие коллективы города. Фестиваль пройдет 21 сентября с 10:00 до 22:00 и 22 сентября с 10:00 до 20:00.

Напомним, на День города в Краснодаре выступят «Иванушки International», Валерий Сюткин и HammAli&Navai.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день
В Сочи ограничат движение грузового транспорта
На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов
Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы
Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу
Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома
В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду
Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи
В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево
В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах
На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах
В Белореченском районе мужчина украл коня
«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого
В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
На Кубани откроют пункты финансового просвещения
В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака
В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи
В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей
В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В Ейском районе машина вылетела в кювет
В Краснодаре появится «Аллея дружбы»