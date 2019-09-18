В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-18T13:58:59+03:00

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На гастрономическом фестивале национальных кухонь «Вкусы нашего города» в Краснодаре будут представлены 7 ресторанов-участников. Мероприятие пройдет в рамках гуляний, посвященных 226-летию со дня основания Краснодара - 21 и 22 сентября на Пушкинской площади.

- Всего в фестивале участвуют 7 ведущих заведений Краснодара. На празднике они представят национальные блюда различных кухонь мира от Европы до Азии, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Прямо на площади будут готовить блюда с морепродуктами, овощи на мангале, баранину на вертеле, креветки на гриле, плов в казане и многое другое. Также пройдут мастер-классы от ведущих шеф-поваров Краснодара.

На небольшой сцене рядом с площадками фестиваля выступят творческие коллективы города. Фестиваль пройдет 21 сентября с 10:00 до 22:00 и 22 сентября с 10:00 до 20:00.

Напомним, на День города в Краснодаре выступят «Иванушки International», Валерий Сюткин и HammAli&Navai.

ИСТОЧНИК KP.RU