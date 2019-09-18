2019-09-18T16:08:31+03:00
Общество

Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья

Средства поступят из краевого резервного фонда
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Жители Таманского сельского поселения, которые лишились единственного жилья, выплатят компенсации на приобретение нового. Этим займется краевой министерство ГО и ЧС. Средства поступят из регионального резервного фонда.

- Сейчас составляют списки пострадавших, которые потеряли жилье в огне. После этого, местные власти начнут прием заявлений от граждан на получение выплат. При этом, вплоть до приобретения нового жилья, погорельцы будут проживать в центре временного содержания, где им предоставляется бесплатное питание и проживание, - рассказали «КП»- Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас из муниципального бюджета выделяют по 10 тысяч рублей в виде материальной помощи на неотложные нужды. Тем кто потерял в огне абсолютно все, получают по 100 тысяч рублей.

Напомним, пожар в Таманском сельском поселении в Темрюкском районе произошел 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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