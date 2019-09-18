Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-18T16:44:41+03:00

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В Краснодаре стартовал краевой чемпионат и первенство по плаванию. Перед началам соревнований, членам региональной сборной выручили современные гидрокостюмы. Их приобрели на средства, выделенные в рамках реализации кубанского проекта «Спорт – норма жизни».

- Современная экипировка поможет кубанским спортсменам наиболее полно раскрыть свой потенциал. Всего закупили 23 гидрокостюма, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2019 году на реализацию проекта «Спорт – норма жизни» потратят порядка 560 млн рублей. При этом, почти 225 млн – средства регионального бюджета. Ожидается, что к 2024 году систематически заниматься спортом будут более половины населения Краснодарского края.

Напомним, на Кубани прошел турнир по пляжному волейболу 10-го сезона серии Energy Volley.

ИСТОЧНИК KP.RU