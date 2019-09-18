На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-18T17:02:39+03:00

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Сегодня днем в Каневской пожарно-спасательный гарнизон поступила информация о возгорании на улице Краснодарской станицы Каневской.

- Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что горит камыш на площади около 300 квадратных метров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В станице Каневской горел камыш.Горит камыш на дамбе между Каневской и Стародеревянковской.

На месте работали 2 отделения и 5 человека личного состава. Им удалось быстро локализовать огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, жители Таманского сельского поселения, которые лишились единственного жилья, выплатят компенсации на приобретение нового. Этим займется краевой министерство ГО и ЧС. Средства поступят из регионального резервного фонда. ейчас составляют списки пострадавших, которые потеряли жилье в огне. После этого, местные власти начнут прием заявлений от граждан на получение выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU