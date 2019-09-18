Кубань стала третьей в России по объему оказанных бытовых услуг населению

18 Сент. 18:06 2019-09-18T18:06:54+03:00

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С начала года на Кубани оказано бытовых услуг почти на 40 млрд рублей. По этому показателю Краснодарский край уступил только Москве и Московской области.

- Больше всего услуг на Кубани оказано в сфере ремонта и обслуживания автомобилей и жилья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в лидерах: парикмахерские услуги, изготовление и ремонт мебели, а также ритуальные услуги. В данный момент в регионе работают около 15 тысяч объектов бытового обслуживания населения.

Напомним, на Кубани откроют пункты финансового просвещения. Эти центры создаются с целью повышения доступности финансовых услуг и повышения финграмотности населения. Каждый житель станиц Калужской и Григорьевской Краснодарского края сможет получить базовые знания о продуктах и услугах в соответствующей сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU