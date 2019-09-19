В Сочи появится новая школа на 1100 мест

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-19T09:08:42+03:00

Ее могут начать строить уже в следующем году

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С начала 2019 года в край поступило около 2,5 тысяч обращений от жителей Сочи. Каждое четвертое из них – о нехватке мест в детских садах и переполненных классах в школах.

Например, в микрорайоне Мамайка и вовсе нет образовательного учреждения. Здесь проживает около 8000 детей, а ближайшая школа, расположенная в семи километрах, тоже переполнена.

- Поэтому новое образовательное учреждение здесь начнут возводить в следующем году. Это будет сложный с точки зрения геологии проект, поэтому займет время,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Мы будем решать проблемы совместно с краем. Будем входить во все возможные программы по финансированию и субсидированию. Начнем работать с застройщиками, чтобы они брали на себя социальную ответственность и развивали инфраструктуру, - сказал мэр Сочи.

Напомним, кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома. Сейчас власти пытаются разработать данный механизм.

ИСТОЧНИК KP.RU