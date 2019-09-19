2019-09-19T07:25:01+03:00
Общество

Улицы Краснодара очистили от упавших от ветра деревьев

Ветви попадали на территории четырех детских садов и двух школ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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18 сентября на пульт городской ЕДДС поступило 17 сообщений об упавших из-за сильного ветра деревьях. Ветви также обвалились на территории четырех детсадов и двух школ. Порывы ветра 18 сентября достигали 20 метров в секунду.

В ликвидации последствий были три подразделения муниципальной Службы спасения, подрядные организации и аварийные бригады энергоснабжающих предприятий. Ветви распиливали и вывозили с дорог и тротуаров.

- К 22:00 убрали деревья, которые мешали проезду транспорта и пешеходам, по 9 адресам. Остальные вывезут днем. Очистили от веток территории четырех детских садов и двух школ, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Администрация просит жителей быть осторожными и отложить прогулки в парках, скверах. В образовательных учреждениях запрет на занятия и прогулки детей на свежем воздухе будет действовать и 19 сентября.

По информации Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 сентября в Краснодаре ожидается ветер западный, северо-западный 6–11 метров в секунду, вечером и ночью порывы 15–20 метров в секунду.

Напомним, после штормового ветра в Краснодаре повалены деревья, горожанам не рекомендуют выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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