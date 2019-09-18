Штормовой ветер Краснодаре 18 сентября: повалены деревья, горожанам не рекомендуют выходить на улицу

На Краснодарский край надвигается холодный фронт. Его дыхание хорошо ощущают жители Краснодара с утра 18 сентября. Сильный порывистый северо-западный ветер уже повалил десятки деревьев. Жителей и гостей города призывают отказаться от прогулок на улицах и в парках.

В Краснодаре упало дерево Фото: Ренат Александров

- Внимание! Шторм! Сегодня, 18 сентября, а также ночью и утром 19 сентября в Краснодаре ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с, - сообщили во второй половине дня в администрации Краснодара.

К этому моменту горожане завалили соцсети фотографиями поваленных деревьев и даже сорванных крыш. Деревья падали на территории четырех детских садов под номерами 84, 85, 104, 208 и двух школ – 19-й и 84-й.

- Еще утром, при получении прогноза погоды, что будет сильный ветер, всем заведующим детских садов и директорам школ запретили проводить прогулки и занятия на улице. Дети сегодня на улице не гуляли, - заявили в пресс-службе администрации краевого центра.

Деревья падали на территории детских садов Фото: администрация Краснодара

Еще одна ветка упала за территорией школы 53 и оборвала провода. По данным на 16 часов, у городе упали восемь деревьев и крупных веток, одно из них рухнуло в центре города на улице Буденного. К счастью, пострадавших в результате стихии нет, поврежденные провода восстанавливают ремонтные бригады.

Деревья падали на территории детских садов Фото: администрация Краснодара

Кроме того, ветер повалил стрелу башенного крана у строящегося жилого комплекса на улице Восточно-Кругликовской.

- В каждой ситуации оперативно разбираются, на места выезжают оперативные службы, - добавили в мэрии. - При этом специалисты рассказывают, что практически все деревья, которые повалил ветер, были без признаков аварийности. Они упали из-за сильных порывов ветра.

На улице Восточно-Кругликовской упала стрела башенного крана

Прогноз синоптиков на ближайшие сутки неутешительный. К вечеру 18 сентября и днем 19 сентября порывы штормового ветра усилятся. Ожидается, что ветер стихнет к вечеру четверга.

- Просим жителей быть осторожными, и по возможности отложить прогулки на улице, в парках и под большими деревьями, - заявили в администрации.