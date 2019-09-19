2019-09-19T08:05:14+03:00
Спорт

Сергей Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле

Искусственное покрытие заменило старое, которое прослужило много лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба университетаФото: пресс-служба университета
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В сентябре на стадионе КубГУ завершили укладку нового современного футбольного газона. Искусственное покрытие одного из последних поколений пришло на смену старому.

- Стадион получил новый газон при участии президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. Он взял на себя покупку нового покрытия и расходы по его укладке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе университета.

Галицкий отметил, что ему как выпускнику университета приятно сделать такой подарок к предстоящему столетнему юбилею родной Alma mater.

Напомним, в Краснодаре стартовал краевой чемпионат и первенство по плаванию. Перед началом соревнований, членам региональной сборной выручили современные гидрокостюмы. Их приобрели на средства, выделенные в рамках реализации кубанского проекта «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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