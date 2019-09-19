2019-09-19T09:05:42+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае возле порта «Тамань» на мель села баржа

Судно прибило к берегу из-за сильного ветра [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Инцидент произошел 18 сентября еще днем. В Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» на мель села самоходная баржа «Акинси». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, они также записали судно на видео.

На борту баржи находилось 9 членов экипажа, никто из них не пострадал. Существенных повреждений самоходной баржи нет.

Известно, что во время шторма судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку. Однако баржу вынесло к береговой линии, где она и села на мель в 30 метрах от берега. Опасности для окружающей среды она не представляет.

Напомним, теплоход Rio попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки. Капитан Rio тут же запросил у коллег в Новороссийске буксировку, чтобы пройти в порт. Шторм стих, но команда и судно так и остались на мели.

В Районе Тамани баржа села на мель.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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