В Краснодарском крае возле порта «Тамань» на мель села баржа
Инцидент произошел 18 сентября еще днем. В Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» на мель села самоходная баржа «Акинси». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, они также записали судно на видео.
На борту баржи находилось 9 членов экипажа, никто из них не пострадал. Существенных повреждений самоходной баржи нет.
Известно, что во время шторма судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку. Однако баржу вынесло к береговой линии, где она и села на мель в 30 метрах от берега. Опасности для окружающей среды она не представляет.
Напомним, теплоход Rio попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки. Капитан Rio тут же запросил у коллег в Новороссийске буксировку, чтобы пройти в порт. Шторм стих, но команда и судно так и остались на мели.
В Районе Тамани баржа села на мель.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU