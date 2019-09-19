2019-09-19T09:25:13+03:00
Общество

В Краснодаре в гимназии № 87 построят новый корпус на 300 мест

Проект модернизации уже проходит государственную экспертизу
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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До конца 2019 года в гимназии №87 начнется строительство нового корпуса на 300 мест. Проект направили на государственную экспертизу.

Строительство планируется на участке площадью 2,3 гектара. Новое здание соединят с основным отапливаемой переходной галереей. Здесь будут учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок.

- У учеников начальной школы появится собственное здание. Помимо строительства корпуса, в школе создадут новое современное спортивное ядро для занятий физкультурой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Проект проходит государственную экспертизу. Потом пройдет конкурс по выбору подрядной организации на строительство корпуса.

Напомним, в Сочи появится новая школа на 1100 мест. Ее могут начать строить уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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