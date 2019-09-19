В Краснодаре в гимназии № 87 построят новый корпус на 300 мест
До конца 2019 года в гимназии №87 начнется строительство нового корпуса на 300 мест. Проект направили на государственную экспертизу.
Строительство планируется на участке площадью 2,3 гектара. Новое здание соединят с основным отапливаемой переходной галереей. Здесь будут учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок.
- У учеников начальной школы появится собственное здание. Помимо строительства корпуса, в школе создадут новое современное спортивное ядро для занятий физкультурой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Проект проходит государственную экспертизу. Потом пройдет конкурс по выбору подрядной организации на строительство корпуса.
Напомним, в Сочи появится новая школа на 1100 мест. Ее могут начать строить уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU