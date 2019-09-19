2019-09-19T11:12:33+03:00
Общество

В школах Кубани пройдут уроки финансовой грамотности

Они начались 18 сентября и продлятся до 18 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодараского краяФото: администрация Краснодараского края
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Участниками проекта финграмотности станут учащиеся 6-11 классов и студенты техникумов и колледжей Краснодарского края. Осенняя сессия онлайн-уроков началась 18 сентября и продлится до 18 декабря.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани, организации подключаются к порталу, на котором размещены уроки, а потом самостоятельно определяют очередность и время проведения занятий.

- Пройдут онлайн-уроки по шести темам. Среди них «Личный финансовый план–путь к достижению цели», «Вклады: как сохранить и приумножить», «Акции. Что должен знать начинающий инвестор», «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре провели просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана. В нем приняли участие 74 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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