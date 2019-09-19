2019-09-19T11:47:24+03:00
Звезды

В выставочном комплексе «Атамань» прошел фестиваль «Фольклорная филармония»

На празднике выступила группа «Лель»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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18 сентября в выставочном комплексе «Атамань» состоялся краевой фестиваль фольклора, традиционных промыслов и ремесел «Фольклорная филармония».

На мероприятии зрители познакомились с творчеством вокальной группы «Лель». Артисты охотно делятся своим творчеством с любителями фольклора на районном, краевом и всероссийском уровнях.

- На фестивале присутствовали мастера традиционных промыслов. Они показали мастер-классы участниками праздника. Это были традиционная вышивка, художественная обработка металла, ткачество, обработка глины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, в школах Кубани пройдут уроки финансовой грамотности. Они начались 18 сентября и продлятся до 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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