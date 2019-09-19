На Кубани местный житель вырастил на участке 33 куста конопли

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-19T13:12:16+03:00

Из растения он собирался изготовить наркотик для личного употребления

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В Калининском районе сотрудники полиции проверили 46-летнего местного жителя. Во время осмотра территории дома на приусадебном участке нашли 33 куста растения, по внешним признакам схожего с коноплей.

Все изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что изъятые растения являются наркосодержащими. Хозяина задержали и доставили в отдел полиции. Позже мужчина собирался изготовить для себя наркотик.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсор). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе гУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи на железнодорожном вокзале задержали жителя Абхазии с синтетическим наркотиком. В его вещах нашли 35 грамм кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU