На Кубани пройдет конкурс научных проектов фундаментальных исследований молодежи
Конкурс «Наставник» проводят совместно Российский фонд фундаментальных исследований и администрация края. Представители молодежи направят туда свои проекты, которые смоугт побороться за финансирование.
- Научные организации края примут участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Лучшие проекты поддержат средствами краевого и федерального бюджетов. Итоги конкурса станут известны не позднее 15 ноября.
Заявку для участия можно подать до 2 октября на электронной платформе КИАС РФФИ. Условия и требования к участникам размещены на официальном сайте.
Напомним, 18 сентября в выставочном комплексе «Атамань» состоялся краевой фестиваль фольклора, традиционных промыслов и ремесел «Фольклорная филармония».
ИСТОЧНИК KP.RU