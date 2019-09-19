На Кубани пройдет конкурс научных проектов фундаментальных исследований молодежи

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-19T13:23:38+03:00

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Конкурс «Наставник» проводят совместно Российский фонд фундаментальных исследований и администрация края. Представители молодежи направят туда свои проекты, которые смоугт побороться за финансирование.

- Научные организации края примут участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Лучшие проекты поддержат средствами краевого и федерального бюджетов. Итоги конкурса станут известны не позднее 15 ноября.

Заявку для участия можно подать до 2 октября на электронной платформе КИАС РФФИ. Условия и требования к участникам размещены на официальном сайте.

Напомним, 18 сентября в выставочном комплексе «Атамань» состоялся краевой фестиваль фольклора, традиционных промыслов и ремесел «Фольклорная филармония».

ИСТОЧНИК KP.RU