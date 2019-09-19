2019-09-19T16:37:25+03:00
Общество

Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии

Краснодарский край стал пилотным регионом для нового проекта
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В России окажут финансовую поддержку туристическим компаниям, которые обеспечивают поток отдыхающих на популярных культурно-познавательных и туристско-рекреационных и маршрутах. Кубань стала пилотным регионом, где подобные фирмы смогут получить субсидии.

- За каждого туриста, который посетит регион вне курортного сезона, предусмотрена компенсация в 2 тысячи рублей из федерального бюджета. Субсидии будут выделять за каждые 500 проданных путевок на курорты региона, за исключением Сочи, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявку на получение субсидий необходимо направить до 1 декабря по адресу Tourism@economy.gov.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Краснодаре +7 (861) 267-25-40.

Напомним, в выставочном комплексе «Атамань» состоялся краевой фестиваль фольклора, традиционных промыслов и ремесел «Фольклорная филармония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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