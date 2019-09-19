На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
В восточной части Краснодарского края, а также в районе Новороссийска на 20 и 21 сентября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и соблюдать простые правила.
- Не стои разводить открытый огонь, а также бросать непотушенные сигареты на обочины дорог. Также следует отказаться от приготовления еды на мангале и гриле, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101».
Напомним, накануне в Каневской пожарно-спасательный гарнизон поступила информация о возгорании на улице Краснодарской станицы Каневской. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что горит камыш на площади около 300 квадратных метров. На месте работали 2 отделения и 5 человека личного состава. Им удалось быстро локализовать огонь. В результате инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU