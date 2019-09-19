2019-09-19T16:56:15+03:00
Происшествия

На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности

Его продлили на 20 и 21 сентября
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В восточной части Краснодарского края, а также в районе Новороссийска на 20 и 21 сентября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и соблюдать простые правила.

- Не стои разводить открытый огонь, а также бросать непотушенные сигареты на обочины дорог. Также следует отказаться от приготовления еды на мангале и гриле, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101».

Напомним, накануне в Каневской пожарно-спасательный гарнизон поступила информация о возгорании на улице Краснодарской станицы Каневской. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что горит камыш на площади около 300 квадратных метров. На месте работали 2 отделения и 5 человека личного состава. Им удалось быстро локализовать огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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