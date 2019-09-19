В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
В Белореченске эвакуировали посетителей спортивного комплекса «Химик». Сотрудники обнаружили в помещении подозрительный пакет и вызвали полицейских.
- Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных служб эвакуировали посетителей комплекса. Здание и прилегающую территорию оцепили, - пишет РИА «Регион online».
В ходе осмотра подозрительного пакета представителем кинологической службы с собакой выяснилось, что в нем находится спортивная форма, забытая одним из посетителей комплекса. После этого оцепление было снято и спортивный объект продолжил работу в прежнем режиме.
Сотрудники краевого ГО и ЧС напоминают, что при обнаружении подозрительных сумок или пакетов необходимо звонить по номеру 112 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU