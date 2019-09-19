2019-09-19T17:37:57+03:00
Происшествия

В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса

Это произошло из-за подозрительного пакета
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Белореченске эвакуировали посетителей спортивного комплекса «Химик». Сотрудники обнаружили в помещении подозрительный пакет и вызвали полицейских.

- Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных служб эвакуировали посетителей комплекса. Здание и прилегающую территорию оцепили, - пишет РИА «Регион online».

В ходе осмотра подозрительного пакета представителем кинологической службы с собакой выяснилось, что в нем находится спортивная форма, забытая одним из посетителей комплекса. После этого оцепление было снято и спортивный объект продолжил работу в прежнем режиме.

Сотрудники краевого ГО и ЧС напоминают, что при обнаружении подозрительных сумок или пакетов необходимо звонить по номеру 112 или 102.

Напомним, в Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека.На улицу Северную направили силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы установили, что происходит испарение из вентиляции, горения нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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