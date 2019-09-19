2019-09-19T18:20:54+03:00
Происшествия

Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев

За это он может отправиться за решетку на 7 лет
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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На Кубани в отношении 65-летнего жителя Горячего Ключа возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев.

- Как установили сотрудники правоохранительных органов совместно с оперативниками ФСБ, подозреваемый, занимая должность заместителя директора одного из деревообрабатывающих предприятий, незаконно осуществил вырубку более 30 дубов в лесном массиве. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 6 млн рублей, - пишет «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Калининском районе сотрудники полиции проверили 46-летнего местного жителя. Во время осмотра территории дома на приусадебном участке нашли 33 куста растения, по внешним признакам схожего с коноплей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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