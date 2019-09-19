2019-09-19T18:59:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина

Здесь обнаружили подозрительный предмет
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: plumbumshop.ruФото: plumbumshop.ru
Изменить размер текста:

Сегодня все оперативные службы Краснодара отправили своих сотрудников к одному из жилищных комплексов на улице героя Хабибулина. Поступило сообщение об обнаруженном здесь подозрительном предмете.

- На место происшествия выехали сотрудники полиции, Росгвардии, медики и пожарные. В ходе осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет никакой опасности не представляет, - рассказал «КП» - Кубань» официальный представитель МВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как стало известно, подозрительным предметом являлась страйкбольная граната.

Напомним, в Белореченске эвакуировали посетителей спортивного комплекса «Химик». Сотрудники обнаружили в помещении подозрительный пакет и вызвали полицейских.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных служб эвакуировали посетителей комплекса. Здание и прилегающую территорию оцепили. Подозрительный пакет обследовал кинолог с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей
Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев
В Анапе открыли два новых детских сада
В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»
Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии
В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске