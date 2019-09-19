В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-19T18:59:42+03:00

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Сегодня все оперативные службы Краснодара отправили своих сотрудников к одному из жилищных комплексов на улице героя Хабибулина. Поступило сообщение об обнаруженном здесь подозрительном предмете.

- На место происшествия выехали сотрудники полиции, Росгвардии, медики и пожарные. В ходе осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет никакой опасности не представляет, - рассказал «КП» - Кубань» официальный представитель МВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как стало известно, подозрительным предметом являлась страйкбольная граната.

Напомним, в Белореченске эвакуировали посетителей спортивного комплекса «Химик». Сотрудники обнаружили в помещении подозрительный пакет и вызвали полицейских.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных служб эвакуировали посетителей комплекса. Здание и прилегающую территорию оцепили. Подозрительный пакет обследовал кинолог с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU