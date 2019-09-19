2019-09-19T19:34:08+03:00
Происшествия

В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей

Следователи выясняют обстоятельства случившегося
Галина КОПЫЛОВА
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По обоим случаям проводятся проверкиПо обоим случаям проводятся проверки
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В селе Первореченском скончался годовалый мальчик. О его смерти в полицию сообщили медики. Через неделю в станице Динской умерла семилетняя девочка. Сообщение о смерти ребенка также поступило в дежурную часть от фельдшера скорой.

В настоящее время назначены экспертизы.

- По обоим случаям проводятся проверки. Выясняются обстоятельства случившегося. О причинах смерти сможем говорить только после готовых результатов исследований, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах Динского района.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что 9 сентября во время прогулки на территории детсада на двух детей из ясельной группы и воспитательницу рухнуло дерево. А теперь отношении заведующей детского возбудили уголовное дело. Педагога подозревают в халатности, которая повлекла за собой смерть малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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