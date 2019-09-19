В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Краснодаре на улице Воронежской начали возведения школы-интерната для одаренных детей. Она расположится на территории в 12 гектаров.
- Обучаться здесь смогут 1100 человек, при этом, постоянно проживать в общежитии буду 600 воспитанников центра. Попасть в школу дети смогут после окончания 4 класса, а также конкурсного отбора, который будут проводить преподаватели Кубанского государственного университета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В школе создадут современные лаборатории естественных наук. Также возведут спортивный центр и бассейн. Учебное заведение расположится на берегу Кубани. При этом, во время строительства сохранят растущие здесь деревья.
Напомним, в Анапе в селе Сукко в преддверии Дня города открыли новый детский сад. Благодаря этому в населенном пункте полностью решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU