2019-09-19T19:36:34+03:00
Общество

В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей

Ее возведут по примеру сочинского «Сириуса»
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре на улице Воронежской начали возведения школы-интерната для одаренных детей. Она расположится на территории в 12 гектаров.

- Обучаться здесь смогут 1100 человек, при этом, постоянно проживать в общежитии буду 600 воспитанников центра. Попасть в школу дети смогут после окончания 4 класса, а также конкурсного отбора, который будут проводить преподаватели Кубанского государственного университета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В школе создадут современные лаборатории естественных наук. Также возведут спортивный центр и бассейн. Учебное заведение расположится на берегу Кубани. При этом, во время строительства сохранят растущие здесь деревья.

Напомним, в Анапе в селе Сукко в преддверии Дня города открыли новый детский сад. Благодаря этому в населенном пункте полностью решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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