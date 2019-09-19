В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей

СЕГОДНЯ 19:36 2019-09-19T19:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на улице Воронежской начали возведения школы-интерната для одаренных детей. Она расположится на территории в 12 гектаров.

- Обучаться здесь смогут 1100 человек, при этом, постоянно проживать в общежитии буду 600 воспитанников центра. Попасть в школу дети смогут после окончания 4 класса, а также конкурсного отбора, который будут проводить преподаватели Кубанского государственного университета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В школе создадут современные лаборатории естественных наук. Также возведут спортивный центр и бассейн. Учебное заведение расположится на берегу Кубани. При этом, во время строительства сохранят растущие здесь деревья.

Напомним, в Анапе в селе Сукко в преддверии Дня города открыли новый детский сад. Благодаря этому в населенном пункте полностью решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU