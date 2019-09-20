2019-09-20T08:44:18+03:00
Происшествия

В Анапе на железнодорожном перегоне задержали сбытчика наркотиков

У него нашли 22 свертка с метилэфедроном
Александра ПОДУШКО
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В Анапе на железнодорожном перегоне задержали сбытчика наркотиковВ Анапе на железнодорожном перегоне задержали сбытчика наркотиковФото: Архив "КП"
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В Анапе сотрудники отдела уголовного розыска на железнодорожном перегоне «Анапа-Нижняя Гостагайка» задержали 29-летнего жителя Темрюкского района. Его заподозрили в сбыте наркотиков в крун\пном размере.

Во время обыска в присутствии понятых в правом кармане шорт у мужчины нашли два полимерных пакета, в них находились 22 свертка полимерного материала с кристаллическим веществом светлого цвета.

- Экспертиза установила, что порошок со специфическим запахом – это синтетический наркотик метилэфедрон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

На мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, на Кубани местный житель вырастил на участке 33 куста конопли. Из растения он собирался изготовить наркотик для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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