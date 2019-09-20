2019-09-20T09:42:55+03:00
Общество

В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды

Они получили благодарственные письма
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В течение года специальная комиссия оценивала фасады кафе и магазинов, расположенных в различных микрорайонах города. 19 сентября глава краевого центра вручил благодарственные письма авторам лучших проектов. Они получили благодарственные письма.

Были отобраны 19 лучших фасадов. По мнению специалистов комиссии, они соответствуют не только действующим в краевой столице архитектурным требованиям, но и современным трендам в визуальном оформлении.

- Лучшими кафе и магазины стали в таких номинациях: «За самое стильное летнее кафе», «За аккуратное отношение к истории нашего города», «За преобразование облика улицы имени Бабушкина», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Напомним, в выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Казачья слава». Здесь также пройдут скачки на приз губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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