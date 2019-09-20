В Краснодаре открыли первый отель мировой сети

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-20T11:04:31+03:00

В ближайшие месяцы здесь проведут более 50 мероприятий различного масштаба

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Накануне Дня города в Краснодаре открыли пятизвездочный отель мировой сети по улице Красной, 120. В мероприятии приняли участие глава краевого центра Евгений Первышов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

- Они прошли по 3, 9 и 21 этажам здания, осмотрели конференц-залы и зоны отдыха. Уже в первые месяцы после открытия здесь запланировано проведение более 50 мероприятий различного масштаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В отеле 21 этаж, в нем — находится 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов и конгресс-холл, бар, ресторан, спа- и фитнес-центры. Здесь есть 70-метровый атриум с застекленными лифтами.

Напомним, в Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды. Они получили благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU