В Краснодаре месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-20T12:22:02+03:00

Здесь дополнительно высадят около 190 деревьев, и более 2 тысяч кустарников

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«Садовый» сквер расположен по улице Садовой между Длинной и Пашковской. Общая площадь благоустройства составила 0, 76 гектаров. Эта зелена зона появилась на месте снесенных гаражей в центре Краснодара. Работы длились более трех месяцев.

В «Садовом» также высадят около 190 деревьев, и более 2 тысяч кустарников. И в этом смогут принять участие все желающие жители этого района. Растения высадят на субботнике, который пройдет 28 сентября.

- Во время открытия в сквере работали тематические площадки для детей и взрослых, прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Сочи парк в микрорайоне Макаренко был построен в 2017 году к 80-летию Краснодарского края. Здесь есть терренкур, площадка со спортивными тренажерами, участок с брусьями. Глава курорта заявил, что зеленая зона должна стать особо охраняемой природной территорией, чтоб здесь не строили жилье. Также в парке появится детские площадки и участок для игры в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU