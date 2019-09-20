СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-20T13:05:08+03:00

В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто

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Ранним утром два сотрудника вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в Темрюке. Они увидели после характерного хлопка загоревшийся автомобиль такси.

- Они незамедлительно подбежали к месту ЧП. Мужчины помогли выбраться из автомобиля 30-летнему водителю и отвели его на безопасное расстояние, после чего вызвали пожарных и оцепили место происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Пожарный расчет потушил возгорание. Как выяснилось, в автомобиле было установлено газовое оборудование. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU