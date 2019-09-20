Салют на День города в Краснодаре 2019: где и когда смотреть

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-20T14:13:12+03:00

Салют на День города в Краснодаре 2019 будет в нескольких местах

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Салют на День города в Краснодаре 2019 будет даже не один. 21 и 22 сентября пройдут больше 150 различных событий, 5 концертов завершатся фейерверками.

- В частности, салюты прогремят на Главной городской площади, сразу после завершения выступления популярных артистов. В субботу фейерверк начнется в 22:30, а в воскресение ровно в десять вечера, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также понаблюдать за огненной феерией смогут жители и гости краевой столицы, которые придут праздновать День города 22 сентября в Сквер 80-летия образования Краснодарского края и парк Солнечный остров. Перед этим в сквере пройдет концерт, а в парке выступит Татьяна Овсиенко.

С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU