2019-09-20T14:13:12+03:00
Общество

Салют на День города в Краснодаре 2019: где и когда смотреть

Салют на День города в Краснодаре 2019 будет в нескольких местах
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Салют на День города в Краснодаре 2019 будет даже не один. 21 и 22 сентября пройдут больше 150 различных событий, 5 концертов завершатся фейерверками.

- В частности, салюты прогремят на Главной городской площади, сразу после завершения выступления популярных артистов. В субботу фейерверк начнется в 22:30, а в воскресение ровно в десять вечера, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также понаблюдать за огненной феерией смогут жители и гости краевой столицы, которые придут праздновать День города 22 сентября в Сквер 80-летия образования Краснодарского края и парк Солнечный остров. Перед этим в сквере пройдет концерт, а в парке выступит Татьяна Овсиенко.

С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появятся две новые ярмарки выходного дня
В Краснодаре многодетной семье подарили бесплатный проезд в общественном транспорте
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
На Кубани проведут финал всероссийского конкурса виноделов «Молодая лоза»
Краснодарский автобус № 146А пойдет по новому маршруту
На Ростовском шоссе в Краснодаре сбили пешехода
Краснодарцев бесплатно проконсультируют юристы
В Северском районе легковушка сбила 16-летнего парня
В Краснодаре открылась выставка «Улыбнись чистому городу»
Жителей Сочи просят на неделю пересесть с личных машин на общественный транспорт
Вице-губернатор Анна Минькова проверила две поликлиники в пригороде Краснодара
В Темрюке росгвардейцы помогли таксисту, у которого загорелось авто
В Краснодаре покажут «Героев нашего города»
Кубанский стрелок взял «золото» на первенстве Европы
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Краснодарские врачи назвали признаки инсульта
В Краснодаре на месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый»
В Сочи парк в микрорайоне Макаренко может стать особо охраняемой природной территорией
В Краснодаре осудили мужчин, которые из-за наследства убили женщину и ее сожителя
В Краснодарском крае охрана Минтранса предотвратила более трех тысяч нарушений
На Кубани День здоровья посвятят правильному снижению веса
В Краснодаре открыли первый отель мировой сети
В Краснодаре должник предложил приставу взятку
В Сочи мужчина похитил со стройки 80 домкратов
Прокуратура восстановила права жителя Каневского района
В Краснодаре женщина украла у подруги телефон
В Краснодаре авторам лучшего оформления фасадов вручили награды