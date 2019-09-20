2019-09-20T15:50:58+03:00
Общество

Краснодарцев бесплатно проконсультируют юристы

В Муниципальном юридическом бюро проведут День открытых дверей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Жителей и гостей Краснодара приглашают на День открытых дверей в Муниципальное юридическое бюро. Его проведут 23 сентября, с 9.00 до 18.00.

- Специалисты бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам защиты прав потребителей и предоставления мер социальной поддержки. Также пришедшие смогут узнать об алиментных отношениях, распоряжении недвижимым имуществом, признании права собственности на земельный участок и других вопросах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что консультации по вопросам административного и уголовного законодательства проводить не будут. День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Красная, 143/1. Все вопросы можно задать по телефону в Краснодаре: 8 (861) 255-27-37.

Напомним, в Краснодаре покажут «ГЕРОЕВ НАШЕГО ГОРОДА». 21 и 22 сентября на главной площади столицы Кубани будет работать бесплатная фотовыставка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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