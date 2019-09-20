На Ростовском шоссе в Краснодаре сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-20T16:33:56+03:00

Он переходил дорогу по «зебре»

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре утром 21 сентября на Ростовском шоссе водитель автомобиля Toyota сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть.

- По предварительным данным 31-летний водитель иномарки не пропустил мужчину на «зебре». Автомобиль на полной скорости сбил человека. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.

В данный момент пешеход госпитализирован. Полицейские установили личность владельца иномарки. Им оказался житель Абинского района. По факту ДТП проводится проверка, начато административное расследование.

Напомним, в Северском районе в районе 20-километра автодороги станица Федоровская – станица Северская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», сбил юношу.

ИСТОЧНИК KP.RU