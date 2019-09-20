В Краснодаре открыли обновленный сквер «Пограничников»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-20T18:38:17+03:00

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В Краснодарском микрорайоне Гидростроителей 20 сентября торжественно открыли обновленный сквер «Пограничников».

- На территории почти в 2,5 гектара уложили тротуарную плитку, смонтировали уличное освещение, обустроили спортивную и детскую площадки. Также здесь появились новые лавочки, высажены деревья и кустарники, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сквер «Пограничников» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, «Садовый» сквер расположен по улице Садовой между Длинной и Пашковской. Общая площадь благоустройства составила 0, 76 гектаров. Эта зелена зона появилась на месте снесенных гаражей в центре Краснодара. Работы длились более трех месяцев. В «Садовом» также высадят около 190 деревьев, и более 2 тысяч кустарников. И в этом смогут принять участие все желающие жители этого района. Растения высадят на субботнике, который пройдет 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU