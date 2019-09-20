В Сочи потушили торговые ларьки

20 Сент. 23:16 2019-09-20T23:18:23+03:00

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Возгорание произошло в городе-курорте в пятницу, 20 сентября.

- Сообщение о пожаре на улице Таганрогской поступило в 19:54, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Первое подразделение прибыло на место происшествия в 20:00.

На месте пожарные установили, что горят роллетные ларьки. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

- Полностью пожар был потушен в 20:45, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по краю.

На месте работали 24 человека и семь единиц пожарной техники.

Предварительно, в происшествии никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, в ближайшее время выяснят эксперты.

Напомним, жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья. На неотложные нужды из муниципального бюджета перечислят по 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял в огне абсолютно все, получат по 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU