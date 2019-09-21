2019-09-21T12:00:01+03:00
Общество

В мэрии Краснодара провели прием иностранных гостей в честь Дня города

На торжества приехали делегации городов-побратимов и партнеров кубанской столицы
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В мэрии кубанской столицы провели торжественный прием иностранных гостей в честь Дня города. Сегодня, 21 сентября, Краснодар отмечает свое 226-летие.

В этом году на празднование Дня рождения Краснодара приехала делегация из Карлсруэ (Германия), Нанси (Франция), Вельса (Австрия), Еревана (Армения). Впервые в кубанскую столицу на торжества приехали гости из Ларнаки (Кипр). К середине дня к празднованиям присоединится официальная делегация Харбина (КНР).

- Мы тесно сотрудничаем уже на протяжении многих лет, - сообщил мэр города Евгений Первышов. - У нас много проектов в образовании, медицине, спорте, культуре, экономической сфере. С каждым годом городов, которые хотят с нами дружить и сотрудничать, становится больше. Это очень важно для нас, и говорит о том, что Краснодар интересен для зарубежных партнеров.

Надо сказать, что городов-побратимов Краснодара насчитывается восемь. Это Карлсруэ (ФРГ); Бургас (Болгария); Феррара (Италия); Таллахасси (США); Харбин (КНР); Сухум (Абхазия); Нанси (Франция); Вельс (Австрия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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