2019-09-21T12:50:20+03:00
Происшествия

В Азовском море нашли пропавший катер с людьми

Все они живы
Ева МУР@kp_kuban
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Инцидент произошел утром, 21 сентября, в Приморско-Ахтарске.

- Катер с судоремонтниками унеслов море после поломки мотора, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На борту находились три человека.

Поисковые работы спасателей продолжались не более часа. Вскоре катер нашли. Все его пассажиры пребывали в полном здравии. Сейчас их доставили на берег.

Напомним, накануне, 19 сентября, в Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» около пирса завода «Таманьнефтегаз» на мель села самоходная баржа «Акинси». Само судно приписано к порту Новороссийска.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на борту баржи находилось девять членов экипажа. В момент происшествия никто из них не пострадал. Да и существенных повреждений самоходная баржа не получила. Опасности для окружающей среды судно не представляет. О дальнейшей судьбе баржи пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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