В Азовском море нашли пропавший катер с людьми
Инцидент произошел утром, 21 сентября, в Приморско-Ахтарске.
- Катер с судоремонтниками унеслов море после поломки мотора, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На борту находились три человека.
Поисковые работы спасателей продолжались не более часа. Вскоре катер нашли. Все его пассажиры пребывали в полном здравии. Сейчас их доставили на берег.
Напомним, накануне, 19 сентября, в Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» около пирса завода «Таманьнефтегаз» на мель села самоходная баржа «Акинси». Само судно приписано к порту Новороссийска.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», на борту баржи находилось девять членов экипажа. В момент происшествия никто из них не пострадал. Да и существенных повреждений самоходная баржа не получила. Опасности для окружающей среды судно не представляет. О дальнейшей судьбе баржи пока ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU