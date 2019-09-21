В Краснодарском крае прогнозируют дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-21T16:49:21+03:00

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В единой диспетчерской службе Краснодара сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, может начаться сильный ветер с дождем. Кубанская столица станет эпицентром непогоды вплоть до понедельника, 23 сентября.

Однако примерно одинаково непогожие выходные ждут и всю территорию Краснодарского края. Поданным метеорологов, порывы ветра будут достигать от 5 до 20 м/с.

В мэрии кубанской столицы рекомендовали звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

Напомним, сегодня, 21 сентября, Краснодар отмечает свое 226-летие. Торжества продлятся и завтра, 22 сентября. Тех, кто несмотря на непогоду, соберется сходить на праздничный гала-концерт на Главной городской площади в 20.00, который закончится в 22:30 фейерверком. На сцене с Днем города Краснодар поздравит хор Краснодарского края «Молодёжка», артисты шоу-театра творческого объединения «Премьера», а также приглашенные звезды: «Хор Турецкого», «Иванушки International», Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд».

ИСТОЧНИК KP.RU